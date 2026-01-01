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Наталья Омельченко Natalya Omelchenko
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Наталья Омельченко

Natalya Omelchenko

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Тайны любви 5.9
Тайны любви (2009)
Мальчик-птица 5.7
Мальчик-птица (2025)
0.0
Юнгфрау (2007)

Фильмография Наталья Омельченко

Мальчик-птица 5.7
Мальчик-птица Malchik-ptitsa
драма 2025, Россия
Тайны любви 5.9
Тайны любви Tayny lyubvi
документальный 2009, Россия
Смотреть трейлер
Юнгфрау Jungfrau
драма 2007, Россия
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