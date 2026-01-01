Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Наталья Омельченко
Natalya Omelchenko
Киноафиша
Персоны
Наталья Омельченко
Наталья Омельченко
Natalya Omelchenko
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.9
Тайны любви
(2009)
5.7
Мальчик-птица
(2025)
0.0
Юнгфрау
(2007)
Фильмография Наталья Омельченко
5.7
Мальчик-птица
Malchik-ptitsa
драма
2025, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Тайны любви
Tayny lyubvi
документальный
2009, Россия
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Юнгфрау
Jungfrau
драма
2007, Россия
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