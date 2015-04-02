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Волчья яма
Отзывы о фильме «Волчья яма»
Wolf Creek
Волчья яма
2005 / Австралия
5.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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DEN
2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто сууупееер!!! Посмотрел более часа назад и все еще под впечатлением!!! Советую всем любителям настоящих ужасов! Всякие «Хостелы» просто отдыхают! Ни один фильм еще не держал меня в таком напряжении! 8/10.
2 апреля 2015, 12:51
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Stranger
2 апреля 2015, 12:51
Не понимаю тех кому хоть что то понравилось в этом фильме класса Б. Дешевая поделка каких сотни, актеры только и делают что с фальшиво испугаными рожами сопят и скулят. Что касается сюжета, его просто нет - такой бред уже был в таком количестве голивудских фильмов что хотелось просто уйти с середины. Герои ведут себя как полные дебилы с самого начала и до самого конца, а ведь ужастик интересно смотреть когда герои ведут себя разумно а зло сильней. Какого хрена девушки не добили маньяка, а вместо этого похлопывали его по спине ружьем? Ну кончились пули - а нож на что? Или что она там рассматривала фото на стенах когда надо было делать ноги? Как маньяк вычислил в какую тачку она сядет? Зал просто ржал над дебильностью происходящего, вместо того чтобы боятся. И, конечно, с ведьмой из Блэр сравнивать нельзя - то Настоящий Фильм Ужасов, после кторого отходишь долго. Короче от такого "кино" только испорченный вечер. :(
2 апреля 2015, 12:51
0
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Stranger
2 апреля 2015, 12:51
Да, сюжета может и не быть но осмысленное поведение героев хотелось бы видеть. Смотреть как герои визжат а их режут не страшно а противно и даже немного смешно. Исчезает реализм происходящего, жертва не борется за жизнь и все становится очередным дешевым фарсом.
А у холмов есть глаза к сожалению уже вышел из проката, кто не успел тот опаздал, и я из их числа. :(
2 апреля 2015, 12:51
0
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unknown
2 апреля 2015, 12:51
А мну бесят такие зануды которые изводят целые страницы чтоб поругать фильм , как то на своеобразный понт смахивает!✊
Удивительно но мнений очень много , заинтриговало ✊ , такчто пойду сейчас на 6 часов фильм смотреть :)✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toxic
2 апреля 2015, 12:51
Фильм полное ГОВНО Очень советую кто хочет потратить денег, 2 часа своего времени и испортить себе настроение!
2 апреля 2015, 12:51
0
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masnikovmaksim67
8 сентября 2022, 22:01
Оценка
Да очень хороший
8 сентября 2022, 22:01
0
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А у холмов есть глаза к сожалению уже вышел из проката, кто не успел тот опаздал, и я из их числа. :(
Удивительно но мнений очень много , заинтриговало ✊ , такчто пойду сейчас на 6 часов фильм смотреть :)✊
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