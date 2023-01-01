Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "До рассвета" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленький Никита Маленький Никита
Киноафиша Фильмы Маленький Никита Маленький Никита, 1988: актеры и роли
Little Nikita Маленький Никита 1988 / США
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Маленький Никита, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Бенджамин Ричард Бенджамин Richard Benjamin
В ролях
Сидни Пуатье Сидни Пуатье Sidney Poitier Ривер Феникс Ривер Феникс River Phoenix Ричард Дженкинс Ричард Дженкинс Richard Jenkins Ричард Брэдфорд Richard Bradford Ричард Линч Richard Lynch Лоретта Дивайн Лоретта Дивайн Loretta Devine Люси Дикинс Lucy Deakins Джерри Хардин Jerry Hardin
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App