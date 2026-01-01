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Poster of Little Nikita
5.9
Kinoafisha Films Little Nikita
5.9

Little Nikita

, 1988
Little Nikita
USA / Thriller, Crime, Drama / 18+
Poster of Little Nikita
5.9

Cast

Sidney Poitier
Sidney Poitier
Roy Parmenter
River Phoenix
River Phoenix
Jeff Grant
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Richard Grant
Richard Bradford
Konstantin Karpov
Richard Lynch
Scuba
Loretta Devine
Loretta Devine
Verna McLaughlin
Lucy Deakins
Barbara Kerry
Jerry Hardin
Brewer
Caroline Kava
Elizabeth Grant
Albert Fortell
Bunin
Director Richard Benjamin
Writer John Hill, Bo Goldman, Tom Musca, Terry Schwartz
Composer Marvin Hamlisch
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1988
World premiere 17 March 1988
Release date
18 March 1988 Russia
18 March 1988 Brazil
19 May 1988 Germany
25 June 1988 Japan PG12
18 March 1988 Kazakhstan
17 March 1988 USA
18 March 1988 Ukraine
MPAA PG
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $1,733,070
Production Columbia Pictures
Also known as
Little Nikita, Espías sin identidad, Espías sin rostro, Mali Nikita, A kis Nikita, Chantage au KGB, El pequeño Nikita, Espies sense identitat, Espiões sem Rosto, Fælden klapper, Kasvottomat vakoojat, Kataskopoi dihos prosopo, Mały Nikita, Nikita, spie senza volto, O Pequeno Nikita, Spioner i familjen, Spioner utan ansikte, The Sleepers, Väike Nikita, Κατάσκοποι δίχως πρόσωπο, Маленький Никита, Малкият Никита, लिटिल निकीटा, リトル・ニキータ, 美蘇間諜戰

Film rating

5.9
Rate 11 votes
5.9 IMDb

Quotes

Konstantin Karpov I would never give up a man who killed my partner.
Roy Parmenter You never *had* a partner!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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