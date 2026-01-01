Little Nikita, Espías sin identidad, Espías sin rostro, Mali Nikita, A kis Nikita, Chantage au KGB, El pequeño Nikita, Espies sense identitat, Espiões sem Rosto, Fælden klapper, Kasvottomat vakoojat, Kataskopoi dihos prosopo, Mały Nikita, Nikita, spie senza volto, O Pequeno Nikita, Spioner i familjen, Spioner utan ansikte, The Sleepers, Väike Nikita, Κατάσκοποι δίχως πρόσωπο, Маленький Никита, Малкият Никита, लिटिल निकीटा, リトル・ニキータ, 美蘇間諜戰
Film rating
5.9
Rate11 votes
5.9IMDb
Stills
Quotes
Konstantin KarpovI would never give up a man who killed my partner.
Roy ParmenterYou never *had* a partner!
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.