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Подводная братва Подводная братва
Киноафиша Фильмы Подводная братва Отзывы о мультфильме «Подводная братва»
Shark Tale Подводная братва 2004 / США
7.4 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о мультфильме «Подводная братва»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Жил-был простой черный парень по имени Оскар (Уилл Смит), который работал на автозаправке и мечтал выбиться в люди. Он называл себя чумовым перцем, непрерывно двигался, как заправский рэппер, и был влюблен в белую девицу по имени Энджи (Рене Зеллвегер), служившую телефонным диспетчером в том же заведении. А в это время босс местной итальянской мафии дон Лино (Роберт Де Ниро) решил отойти от дел и передать власть двум своим сыновьям – Фрэнки (Майкл Империоли) и Ленни (Джек Блэк). Фрэнки был…

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Катенька 2 апреля 2015, 12:51
Йо!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sax 2 апреля 2015, 12:51
Мульт рулезз.....угар...всем смотреть
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Uma 2 апреля 2015, 12:51
когда к нам в деревню привезут этот мультик ,.,?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Наталия 2 апреля 2015, 12:51
Прочитала вчера рецензию Гоблина и все таки решила сама посмотреть о чем речь. Мультик меня порадовал :) Куча положительных эмоций :) Конечно с Шреком сравнивать нельзя , это совсем разные мультики. Но если сравнить с Немо, то Братва более динамичная и заводная, сюжет более интересный.

Обязательно нужно посмотреть самому
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юрчелло 2 апреля 2015, 12:51
Вы бы кто-нить по теме ответили. Нормальный мульт или нет?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
elise 2 апреля 2015, 12:51
скучный мультик... неужели никто уже не способен создать что-либо на подобии первого шрека? получился детский сад, штаны на лямках... хорошо, что не ходила на него в кино. ниче особенного... отлично усыпляет, кстати, на ночь *))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
"Yo-yo, чувак! Чо как?" - такова была рецензия, выданная одной знакомой...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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