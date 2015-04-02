Наша рецензия

Жил-был простой черный парень по имени Оскар (Уилл Смит), который работал на автозаправке и мечтал выбиться в люди. Он называл себя чумовым перцем, непрерывно двигался, как заправский рэппер, и был влюблен в белую девицу по имени Энджи (Рене Зеллвегер), служившую телефонным диспетчером в том же заведении. А в это время босс местной итальянской мафии дон Лино (Роберт Де Ниро) решил отойти от дел и передать власть двум своим сыновьям – Фрэнки (Майкл Империоли) и Ленни (Джек Блэк). Фрэнки был…