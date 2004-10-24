«Подводная братва»: Рецензия Киноафиши

Жил-был простой черный парень по имени Оскар (Уилл Смит), который работал на автозаправке и мечтал выбиться в люди. Он называл себя чумовым перцем, непрерывно двигался, как заправский рэппер, и был влюблен в белую девицу по имени Энджи (Рене Зеллвегер), служившую телефонным диспетчером в том же заведении. А в это время босс местной итальянской мафии дон Лино (Роберт Де Ниро) решил отойти от дел и передать власть двум своим сыновьям – Фрэнки (Майкл Империоли) и Ленни (Джек Блэк). Фрэнки был реальным крутым мафиозо: мочил всех подряд почем зря и не испытывал никаких угрызений совести. Ленни же, наоборот, вырос откровенным недотепой, всех жалел, никого не убивал и вообще проявлял явные признаки неврастении. Кроме того, он любил наряжаться в кружевное белье и называть себя дельфинчиком, а это уже совсем ни в какие ворота не лезло. В процессе же отхода от дел дон Лино рассорился со своей шестеркой Сайксом (Мартин Скорсезе), державшим все автозаправки в округе, и в наказание за дерзость поставил Сайкса на счетчик. Сайкс же, не будь дурак, вспомнил, что один гребаный ниггер по имени Оскар должен ему… ну, пять кусков, допустим… и перевел долги вышеупомянутого Оскара на своего босса. Девица Энджи поскребла по сусекам, собрала бабушкины драгоценности и принесла своему суженому, чтобы тот расплатился с долгами, однако наш чумовой перец замутил совсем нехитовый расколбас: поставил всю сумму на скачках. И, естественно, продул. Тут Сайкс вызвал своих крепких ребят с электрошокерами – Эрни и Берни – и велел им замочить урода. Однако пока Эрни и Берни пытали бедного ниггера, мимо проезжали Фрэнки и Ленни: первый учил второго, как надо вести дела и валить всех без разбора. Нашему Оскару предстояло стать отличной боксерской грушей и не менее замечательной мишенью для пулевой стрельбы, но с Фрэнки случилось несчастье: собственным выстрелом он случайно потревожил тяжеленную люстру, которая сорвалась вниз и задавила беднягу насмерть. Ленни воспользовался случаем, чтобы дать деру подальше от собственной семьи, а Оскар объявил себя грозой макаронников и торжественно пообещал покарать всякого мафиозо, который сунется в его квартал. Конечно, в награду главный герой получил всеобщую славу, кучу телеинтервью и любовь сексапильной красотки Лолы (Анджелина Джоли), которая была не только нимфоманкой, но еще и властной целеустремленной стервой и которая в конце умудрилась так отшлепать своего героя, что практически вовсе размазала его по стеклянной перегородке (что наглядно иллюстрирует недавнее откровение самой Анджелины по поводу собственной упоительной любви к садомазо: «Я ищу человека, который хочет раздвинуть границы сексуальности так же, как я; того, кто сможет держать мою дикую сущность в узде, но не связывать меня… эмоционально»). А тем временем Дед Мороз со своими отморозками… в смысле – дон Лино со своими подручными… отправился лично учинить вендетту и грохнуть всех, кто попадется ему на пути… Конечно, этот фильм – пародия на всю линейку классических гангстерских фильмов начиная с «Крестного отца», а образ Ленни и его семейки как будто с потрохами позаимствован из крайне уморительной, хотя и балансирующей на грани вкуса, комедии Боба Ходжа «Крестный сын» (не хватает разве что Дона Кинга и Дон(а) Жуана на вечеринке донов и ограбления банка спермы вместо обычного банка). Конечно, вихлясто-блаженная рэп-удаль главного героя перекочевала из опусов братьев Уэйансов, а про италоамериканцев (жутковатое словцо, не правда ли?) и говорить нечего: классическая родинка Де Ниро на физиономии дона Лино, знаменитые брови Мартина Скорсезе, которыми снабжен Сайкс, участие Ленни Венито, Саверио Гуэрра и ветерана «Клана Сопрано» Винсента Пасторе… Недаром фильм вызвал определенный нездоровый (хотя и по-человечески понятный) ажиотаж среди итальянской диаспоры США. Джон Манчини из The Italic Institute of America заявил: «Мы обеспокоены тем, что дети могут вынести из этого зрелища: они сочтут, что только итальянцы бывают преступниками». Тот же институт провел исследование, согласно которому итальянцы выглядят более-менее приемлемо только в 31 проценте из проанализированных 1233 голливудских фильмов. Данная выкладка, видимо, настолько убедила продюсеров, что дон Брицци превратился в дона Аарона Файнберга; этот (в наибуквальнейшем смысле слова) старпер настолько неприятен, что американской синагоге впору подать в суд на DreamWorks за оскорбление чести и достоинства всех двенадцати колен богоизбранного народа. Кроме того, у нашего фильма очень простой и сугубо назидательный смысл: не важно, кем ты работаешь, сколько получаешь и показали ли тебя по ТВ, главное – чтоб человек был хороший. Эта идея наглядно воплощена абсолютно положительной Рене Зеллвегер (заботливо опекающей и мило ревнующей) и абсолютно отрицательной Анджелиной Джоли (выбирающей только крутых, богатых и знаменитых), а Уилл Смит болтается между ними… как иголка в стоге сена. Ну а чтобы зритель окончательно понял несложный авторский замысел, он (замысел то бишь) в разжеванном виде преподносится еще и в каждом третьем диалоге. Так что данное произведение рекомендуется в основном тем, кто сидит на усиленной кинодиете. Мне, разумеется, могут ворчливо напомнить, что действие фильма разворачивается под водой, что все персонажи – рыбы, что автозаправка на самом деле китомойка, дон Лино в буквальном смысле отплывает от дел, а на ихтиодроме (вместо ипподрома) скачут морские коньки, что на Фрэнки не падала никакая люстра, а зашиб он свою безмоглую пасть о морской якорь, что обмен репликами: «– Ленни, мне холодно. – Так это ж потому, что мы хладнокровные» относится не к выдержке, а к циркуляции крови, и т. д. Но, слушайте, какие пустяки. Мы же все прекрасно понимаем, для кого это снято и о чем идет речь. Однако если вы непременно настаиваете, что перед вами мультик… ну ладно, так и быть: мультик. А еще точнее: то же «Открытое море», только раблезианско-океанический вид снизу. Vlad Dracula