Награды и номинации фильма Любимец женщин

Награды и номинации фильма Любимец женщин 2002

Венецианский кинофестиваль 2002 Венецианский кинофестиваль 2002
Лучший дебютный фильм
Победитель
Parallel Sections
Победитель
Don Quixote Award
Победитель
