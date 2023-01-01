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Визит оркестра
Киноафиша Фильмы Визит оркестра Визит оркестра, 2007: актеры и роли
The Bands Visit Визит оркестра 2007 / Израиль / Франция / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Визит оркестра, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эран Колирин Eran Kolirin
В ролях
Шломи Авраам Shlomi Avraham Салех Бакри Saleh Bakri Ури Гавриэль Имад Джабарин Imad Jabarin Сэссон Габаи Sasson Gabai Ронит Элькабец Ronit Elkabetz
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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