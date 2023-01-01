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Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы"
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Визит оркестра
Визит оркестра, 2007: актеры и роли
The Bands Visit
Визит оркестра
2007 / Израиль / Франция / США
4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Визит оркестра, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эран Колирин
Eran Kolirin
В ролях
Шломи Авраам
Shlomi Avraham
Салех Бакри
Saleh Bakri
Ури Гавриэль
Имад Джабарин
Imad Jabarin
Сэссон Габаи
Sasson Gabai
Ронит Элькабец
Ronit Elkabetz
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Переводчик
Рецензия
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