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Сладкие грезы
Сладкие грезы, 1985: актеры и роли
Sweet Dreams
Сладкие грезы
1985 / США
7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Сладкие грезы, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Карел Рейш
Karel Reisz
В ролях
Джессика Лэнг
Jessica Lange
Эд Харрис
Ed Harris
Дэвид Кленнон
David Clennon
Энн Уэджуорт
Ann Wedgeworth
Джеймс Стэйли
Гэри Бэсэраба
Джон Гудман
John Goodman
П. Джей Соулз
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