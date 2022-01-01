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Сладкие грезы Сладкие грезы
Киноафиша Фильмы Сладкие грезы Сладкие грезы, 1985: актеры и роли
Sweet Dreams Сладкие грезы 1985 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Сладкие грезы, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карел Рейш Karel Reisz
В ролях
Джессика Лэнг Джессика Лэнг Jessica Lange Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Дэвид Кленнон David Clennon Энн Уэджуорт Ann Wedgeworth Джеймс Стэйли Гэри Бэсэраба Джон Гудман Джон Гудман John Goodman П. Джей Соулз Терри Гарднер
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