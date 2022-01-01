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Киноафиша Фильмы Страдивари Страдивари, 1989: актеры и роли
Stradivari Страдивари 1989 / Италия / Франция
4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Страдивари, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джакомо Баттиато Giacomo Battiato
В ролях
Энтони Куинн Энтони Куинн Anthony Quinn Стефания Сандрелли Stefania Sandrelli Валери Каприски Valérie Kaprisky Франческо Куинн Francesco Quinn Дэнни Куинн Danny Quinn
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