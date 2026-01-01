В ролях
Валери Каприски
Francesca
Франческо Куинн
Alessandro
Лоренцо Куинн
Young Antonio Stradivari
Stefano Mosini
Antonio Stradivari as a child
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Режиссер
Джакомо Баттиато
Сценарист
Джакомо Баттиато, Сузо Чекки Д’Амико, Эрнесто Гастальди, Sergio Jacquier
Композитор
Francesco Tampori
Детали фильма
Страна
Италия / Франция
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
1989
Премьера в мире
28 сентября 1988
Производство
Cinecittà, Gruppo Bema, Reteitalia
Другие названия
Stradivari, Stradivarius, Страдивари