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5.6
Киноафиша Фильмы Страдивари
5.6

Страдивари

, 1989
Stradivari
Италия, Франция / документальный, драма / 18+
5.6

В ролях

Энтони Куинн
Энтони Куинн
Antonio Stradivari
Стефания Сандрелли
Стефания Сандрелли
Antonia Maria
Валери Каприски
Francesca
Франческо Куинн
Alessandro
Дэнни Куинн
Francesco
Лоренцо Куинн
Young Antonio Stradivari
Фанни Бастьен
Caterina
Жан-Поль Мюэль
Жан-Поль Мюэль
Tailor
Stefano Mosini
Antonio Stradivari as a child
Леопольдо Триесте
Леопольдо Триесте
Nicolò Amati
Режиссер Джакомо Баттиато
Сценарист Джакомо Баттиато, Сузо Чекки Д’Амико, Эрнесто Гастальди, Sergio Jacquier
Композитор Francesco Tampori
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 28 сентября 1988
Дата выхода
28 сентября 1988 Италия
Производство Cinecittà, Gruppo Bema, Reteitalia
Другие названия
Stradivari, Stradivarius, Страдивари

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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