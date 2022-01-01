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Я, бабушка, Илико и Илларион
Я, бабушка, Илико и Илларион, 1962: актеры и роли
Me, bebia, Iliko da Ilarioni
Я, бабушка, Илико и Илларион
1962 / СССР
7.0
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Я, бабушка, Илико и Илларион, 1962: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тенгиз Абуладзе
В ролях
Зураб Орджоникидзе
Сесилия Такайшвили
Александр Жоржолиани
Григол Ткабладзе
Манана Абазадзе
Кира Андроникашвили
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