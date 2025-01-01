Почему Айрин из «Проклятия монахини» и Лоррейн из «Заклятия» так похожи — это не совпадение

Без CGI и зеленых экранов: как Питер Джексон «уменьшил» хоббитов во «Властелине колец» при помощи математики

Откуда в «Безумном Максе» берется бензин, если мир давно сгорел? Разбираем странную логику популярнейшего постапокалипсиса

Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя

Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы

«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон

Когда выйдет 5-й сезон «Первого отдела»: и что посмотреть в его ожидании – вместо «Шефа» и «Невского» свежий детектив с оценкой 7.7

Заряд мотивации: лучшие фильмы об аутсайдерах, которые не сдались несмотря ни на что

Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов

Лишь один фильм XXI века Нолан любит настолько, что готов пересматривать каждый год: в России комедию считают «сортирной»