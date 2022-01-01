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Король комедии
Король комедии, 1982: актеры и роли
The King of Comedy
Король комедии
1982 / США
8.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Король комедии, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
В ролях
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Джерри Льюис
Дайэнн Эбботт
Diahnne Abbott
Сандра Бернхард
Sandra Bernhard
Шелли Хэк
Shelley Hack
Эд Херлихи
Ed Herlihy
Лу Браун
Лоретта Таппер
Питер Потульски
Винни Гонсалес
Vinnie Gonzalez
Уайти Райан
Док Лоулесс
Doc Lawless
Марта Хефлин
Marta Heflin
Кэтрин Уоллак
Katherine Wallach
Чарльз Калейна
Charles Kaleina
Ричард Баратц
Кэтрин Скорсезе
Кэти Скорсезе
Cathy Scorsese
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