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Войцех Соларш
Войцех Соларш
Wojciech Solarz
О персоне
Фильмография
Войцех Соларш
Wojciech Solarz
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Дата рождения
13 апреля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Мишалин, Польша
Рост
183 см
Биография Войцеха Соларша
Родился 13 апреля 1979 года. Мишалин, Польша.
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