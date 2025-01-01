Меню
Награды и номинации фильма На пороге жизни 1958

Каннский кинофестиваль 1958 Каннский кинофестиваль 1958
Лучший режиссер
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
