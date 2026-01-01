Можно ли держать микроволновку включенной в сеть 24/7? Три причины пойти и выдернуть вилку прямо сейчас

Тест на внимательность, который проваливают 9 из 10: найдите лишнюю цифру за 5 секунд

Растираем пару капель на ладонях - и протираем подмышки: это масло убивает запах пота

Крови и обнажёнки будет море: Нолан чуть не отказался снимать «Одиссею» с темнокожей Еленой — студии поставили ультиматум

Отвисла челюсть от свежего детектива Netflix с 15 000 000 просмотров за 2 дня: чудовищный трукрайм «шокирует, возмутит и напугает»

Этой сказке СССР уже 60 лет, а от нее в восторге даже японцы: «Очень рад, что есть Баба-яга»

Поезд тронулся — память, кажется, тоже: угадайте 6 легендарных фильмов СССР по кадру из вагона

Пересмотрела всего «Шрэка» и нашла 3 отсылки на культовое кино: одна из них – на «Властелина колец» (спорим, вы упустили?)

Уже видели «Пусть послужит вам уроком»? Включайте похожий сериал Netflix с теми же актерами – «10 серий на одном дыхании»

5 недель подряд этот фильм — №1 в России: «реально вещь» — говорят зрители, которые принесли ему уже почти 2 млрд сборов