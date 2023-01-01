Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Стальная ловушка
Стальная ловушка, 2007: актеры и роли
Steel Trap
Стальная ловушка
2007 / Германия
4.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Стальная ловушка, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Луис Камара
Louis Camara
В ролях
Джорджия Маккензи
Georgia Mackenzie
Марк Уилсон
Mark Wilson
Паскаль Лэнгдэйл
Джулия Баллард
Julia Ballard
Джоанна Бобин
Joanna Bobin
Адам Райнер
Adam Rainer
Фрэнк Майер
Келли Джаксон
Kellie Jaxson
Аннабелль Уоллис
Annabelle Wallis
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Остров иллюзий
Рецензия
Отзывы
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке