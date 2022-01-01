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Паганини
Паганини, 1989: актеры и роли
Kinski Paganini
Паганини
1989 / Италия / Франция
5.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Паганини, 1989: актеры и роли
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Режиссер
Клаус Кински
В ролях
Бернар Блие
Bernard Blier
Дебора Кински
Клаус Кински
Марсель Марсо
Marcel Marceau
Николай Кински
Nikolai Kinski
Федор Шаляпин мл.
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