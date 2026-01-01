Не называйте себя умным, пока не пройдёте этот тест: 98% людей не находят ошибку на картинке даже за 2 часа

Тест: зачем нужны эти безделушки из СССР? Наши родители без них не могли прожить и дня

Бязь колется, поплин садится, сатин скользит: умные хозяйки перешли на другое постельное белье — не надо гладить и служит 10 лет

Поезд тронулся — память, кажется, тоже: угадайте 6 легендарных фильмов СССР по кадру из вагона

Отвисла челюсть от свежего детектива Netflix с 15 000 000 просмотров за 2 дня: чудовищный трукрайм «шокирует, возмутит и напугает»

«Между первой и второй» — тест небольшой: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с посиделками за столом

5 недель подряд этот фильм — №1 в России: «реально вещь» — говорят зрители, которые принесли ему уже почти 2 млрд сборов

Уже видели «Пусть послужит вам уроком»? Включайте похожий сериал Netflix с теми же актерами – «10 серий на одном дыхании»

Власти СССР запретили Раневской сняться в этом культовом кино – актриса не простила до самой смерти: «Лучше кожу с ж**ы продавать»

Этой сказке СССР уже 60 лет, а от нее в восторге даже японцы: «Очень рад, что есть Баба-яга»