Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойная суббота» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кот Награды и номинации фильма Кот

Награды и номинации фильма Кот 1971

Берлинале 1971 Берлинале 1971
Лучший актер
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Если нужен мощный сериал «на вечер» — то только этот: всего 6 эпизод, но вы еще долго будете вспоминать их
Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики
Не только «Уэнсдэй» и «Очень странные дела»: эти 10 сериалов Netflix 2022 года затянут так, что новогодние каникулы пролетят как один миг
Не пришей Юлию хвост: кто из героев получил на орехи от зрителей - главное разочарование «Трех богатырей и света клином»
Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)
Пиво, водка и коньяк, в бане вышел кавардак: во сколько Лукашину обошлась пьянка в «Сандунах» - потерял счет деньгам
«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
Вместо неонового «Киберслава» зрителям «скормили» славянскую «Санта-Барбару»: посмотрели новые серии, нашли главные минусы
«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена
Простой тест для тех, кто хорошо отметил Рождество: выберите злодея «Бондианы» и узнайте ваш тип личности
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше