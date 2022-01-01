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Тренировочный день
Тренировочный день, 2001: актеры и роли
Training Day
Тренировочный день
2001 / США / Австралия
7.5
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Тренировочный день, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Антуан Фукуа
Antoine Fuqua
В ролях
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Итан Хоук
Ethan Hawke
Ева Мендес
Eva Mendes
Скотт Гленн
Scott Glenn
Харрис Юлин
Harris Yulin
Том Беренджер
Tom Berenger
Снуп Догг
Snoop Dogg
Мейси Грэй
Macy Gray
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