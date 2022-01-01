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Тренировочный день Тренировочный день
Киноафиша Фильмы Тренировочный день Тренировочный день, 2001: актеры и роли
Training Day Тренировочный день 2001 / США / Австралия
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Тренировочный день, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Антуан Фукуа Антуан Фукуа Antoine Fuqua
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Ева Мендес Ева Мендес Eva Mendes Скотт Гленн Скотт Гленн Scott Glenn Харрис Юлин Harris Yulin Том Беренджер Том Беренджер Tom Berenger Снуп Догг Снуп Догг Snoop Dogg Мейси Грэй Мейси Грэй Macy Gray
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