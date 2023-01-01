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Отель для собак Отель для собак
Киноафиша Фильмы Отель для собак Отель для собак, 2009: актеры и роли
Hotel for Dogs Отель для собак 2009 / США / Германия
7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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Отель для собак, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тор Фройденталь Тор Фройденталь Thor Freudenthal
В ролях
Эмма Робертс Эмма Робертс Emma Roberts Джейк Т. Остин Кайла Прэтт Kyla Pratt Лиза Кудроу Лиза Кудроу Lisa Kudrow Кевин Диллон Кевин Диллон Kevin Dillon Дон Чидл Дон Чидл Don Cheadle Саманта Би Саманта Би Samantha Bee Эрик Эделстайн Джереми Хауард Jeremy Howard Эмили Курода Emily Kuroda Робинн Ли Robinne Lee Аджей Найду Ajay Naidu Джонни Симмонс Johnny Simmons Трой Джентиле Troy Gentile
Вызов
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