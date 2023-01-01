Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свинка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Отель для собак
Отель для собак, 2009: актеры и роли
Hotel for Dogs
Отель для собак
2009 / США / Германия
Трейлер
7.5
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отель для собак, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тор Фройденталь
Thor Freudenthal
В ролях
Эмма Робертс
Emma Roberts
Джейк Т. Остин
Кайла Прэтт
Kyla Pratt
Лиза Кудроу
Lisa Kudrow
Кевин Диллон
Kevin Dillon
Дон Чидл
Don Cheadle
Саманта Би
Samantha Bee
Эрик Эделстайн
Джереми Хауард
Jeremy Howard
Эмили Курода
Emily Kuroda
Робинн Ли
Robinne Lee
Аджей Найду
Ajay Naidu
Джонни Симмонс
Johnny Simmons
Трой Джентиле
Troy Gentile
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Отзывы
2022, Норвегия, анимация, семейный
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Related video
Уже и работа есть: Исинбаева подтвердила, что уехала из России
20 июля не сулит ничего хорошего для большинства знаков зодиака: будут допущены роковые ошибки и не только
Помните Левушкина из «АБВГДейки»? Не поверите, что с ним стало
Три богатыря: как выглядят сыновья Марии Погребняк, которые теперь будут расти без отца
Ляп в «Гостье из будущего» заметит самый невнимательный: сразу бросается в глаза
Способны ли вы справиться с любой проблемой? Взгляните на эту картинку, и все узнаете
Мало кто узнает белого мага из «Последнего богатыря» без грима: в юности был сердцеедом
Тест: кто ты из "Звёздных войн"?
Не стал Шуриком, но в «Операции "Ы"» сыграл: не поверите, о ком речь
Домохозяйка из 80-х: звезда сериала «Если наступит завтра» испугала народ
О выходках внуков Карла III заговорила вся Британия: семья стыда не оберется
Русского богатыря сыграл иностранец: обомлеете, увидев его без грима (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить