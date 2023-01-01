Все ошибки зарыты, 2015

Когда-то у Сонни была идеальная жизнь: хорошая работа, уважение и положительная репутация в обществе, счастливый брак с любимой женщиной и твёрдая уверенность в светлом будущем. Всё рухнуло, когда в жизнь Сонни ворвались наркотики. Постепенно мужчина начал отдаляться от жены, его разум помутнел, внешний вид и сознание с каждым днём становились всё печальнее, пока однажды не настал конец всему. Сонни остался без супруги, денег, карьеры и окончательно погрузился в саморазрушение за счёт употребления тех веществ, на которые у него ещё хватало.Однажды случилось то, что расшевелило последние остатки человечности внутри загнивающего зависимого: преступники украли прекрасный кулон, который Сонни годы назад подарил супруге. Он свято верит, что если вернёт кулон - все ошибки будут похоронены, жена вернётся и жизнь наладится...