Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Василиса прекрасная Кадры из фильма «Василиса прекрасная»

Кадры из фильма «Василиса прекрасная»

Вся информация о фильме
Василиса прекрасная (1939) - фото 1 Василиса прекрасная (1939) - фото 2 Василиса прекрасная (1939) - фото 3 Василиса прекрасная (1939) - фото 4 Василиса прекрасная (1939) - фото 5 Василиса прекрасная (1939) - фото 6 Василиса прекрасная (1939) - фото 7 Василиса прекрасная (1939) - фото 8
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Массивные душевые кабины уже в прошлом: вот 3 отличных варианта на замену – выглядят шикарно и просты в уходе
Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете
Крышки от бутылок храню как зеницу ока: помогают на кухне и даче сразу в 5 ситуациях – хвастаюсь соседям
Перестал плеваться от дорам, увидев 5 шедевров с Netflix: все лето смотрю только их и останавливаться не планирую
С этих 3 фильмов мальчишек в СССР гнали из кинотеатров поганой метлой: запрещали даже военный шедевр Говорухина
Толкин бы не выдержал и 10 минут «Игры престолов» — зато влюбился бы в эти 3 сериала в духе «Властелина колец»
Нолан за 5 дней похоронил дорогущий исторический эпос Снайдера: царь Леонид и компания спартанцев все-таки покорились
Все ждали провала, но в Amazon взялись за голову: «Кольца власти» к 3-му сезону добрались до самого интересного
Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)
Комедии Гайдая, конечно, хороши, но эту зовут «дурной самодеятельностью»: рейтинг 8.6, а сюжет «притянут за уши»
Безумно завидую тем, кто пропустил этот сериал: 8 серий от создателей «Тьмы» взрывают мозг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше