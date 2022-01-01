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Василиса прекрасная Василиса прекрасная
Киноафиша Фильмы Василиса прекрасная Василиса прекрасная, 1939: актеры и роли
Василиса прекрасная 1939 / СССР
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Василиса прекрасная, 1939: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Роу Александр Роу Alexander Rou
В ролях
Валентина Сорогожская V. Sorogozhskaya Ирина Зарубина Irina Zarubina Никита Кондратьев Георгий Милляр Георгий Милляр Сергей Столяров Лидия Сухаревская Лев Потемкин Мария Барабанова Mariya Barabanova Татьяна Барышева
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