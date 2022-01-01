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Василиса прекрасная
Василиса прекрасная, 1939: актеры и роли
Василиса прекрасная
1939 / СССР
8.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Василиса прекрасная, 1939: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Роу
Alexander Rou
В ролях
Валентина Сорогожская
V. Sorogozhskaya
Ирина Зарубина
Irina Zarubina
Никита Кондратьев
Георгий Милляр
Сергей Столяров
Лидия Сухаревская
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