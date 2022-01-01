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Frailty Порок 2001 / США / Германия / Италия
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Музыка из фильма «Порок» (2001)

Вся информация о фильме
Frailty (Original Motion Picture Soundtrack)
Frailty (Original Motion Picture Soundtrack) 17 композиций. Brian Tyler, Johnny Cash, Dale Watson
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Main Title Brian Tyler 3:14
2 Peace In the Valley Johnny Cash 2:54
3 Frailty Brian Tyler 1:01
4 Brothers Brian Tyler 1:09
5 Fenton Brian Tyler 0:53
6 The List Brian Tyler 0:51
7 The Abduction of Edward March Brian Tyler 0:58
8 Laying of Hands Brian Tyler 3:19
9 Thurman, 1979 Brian Tyler 1:23
10 Chosen Brian Tyler 2:47
11 The Rose Garden Brian Tyler 4:14
12 The Barn Brian Tyler 5:45
13 Destiny Fulfilled Brian Tyler 4:53
14 A Call to Arms Brian Tyler 6:23
15 Ball and Chain Dale Watson 4:09
16 A Real Country Song Dale Watson 3:25
17 End Titles Brian Tyler 4:44
Доступен список песен из фильма «Порок» (2001) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Порок» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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