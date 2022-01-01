|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Main Title
|Brian Tyler
|3:14
|2
|Peace In the Valley
|Johnny Cash
|2:54
|3
|Frailty
|Brian Tyler
|1:01
|4
|Brothers
|Brian Tyler
|1:09
|5
|Fenton
|Brian Tyler
|0:53
|6
|The List
|Brian Tyler
|0:51
|7
|The Abduction of Edward March
|Brian Tyler
|0:58
|8
|Laying of Hands
|Brian Tyler
|3:19
|9
|Thurman, 1979
|Brian Tyler
|1:23
|10
|Chosen
|Brian Tyler
|2:47
|11
|The Rose Garden
|Brian Tyler
|4:14
|12
|The Barn
|Brian Tyler
|5:45
|13
|Destiny Fulfilled
|Brian Tyler
|4:53
|14
|A Call to Arms
|Brian Tyler
|6:23
|15
|Ball and Chain
|Dale Watson
|4:09
|16
|A Real Country Song
|Dale Watson
|3:25
|17
|End Titles
|Brian Tyler
|4:44