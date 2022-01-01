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Дерево для башмаков
Киноафиша Фильмы Дерево для башмаков Дерево для башмаков, 1978: актеры и роли
Albero degli zoccoli, L' Дерево для башмаков 1978 / Италия / Франция
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Дерево для башмаков, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эрманно Ольми Ermanno Olmi
В ролях
Луиджи Орнаги Luigi Ornaghi Франческа Моригги Омар Бриньоли Omar Brignoli Антонио Феррари Терезе Брескьянини Джузеппе Бриньоли Giuseppe Brignoli
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