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Золотая симфония
Золотая симфония, 1956: актеры и роли
Symphonie in Gold
Золотая симфония
1956 / Австрия
6.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Золотая симфония, 1956: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франс Антель
В ролях
Иохим Фуксбергер
Joachim Fuchsberger
Гермэйн Дамар
Germaine Damar
Ханнелоре Боллманн
Hannelore Bollmann
Сьюзи Николетти
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