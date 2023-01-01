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Ненавижу чужих детей
Ненавижу чужих детей, 2006: актеры и роли
Je déteste les enfants des autres
Ненавижу чужих детей
2006 / Франция
4.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Ненавижу чужих детей, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Анн Фассио
В ролях
Валери Бенгиги
Valérie Benguigui
Элоди Буше
Élodie Bouchez
Аксель Лафон
Axelle Laffont
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