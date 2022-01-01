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Франц Шуберт
Киноафиша Фильмы Франц Шуберт Франц Шуберт, 1953: актеры и роли
Franz Schubert Франц Шуберт 1953 / Австрия
6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Франц Шуберт, 1953: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Колм-Велтэ
В ролях
Генрих Швейгер Аглая Шмид Ганс Тимиг Hans Thimig Карл Боссе Carl Bosse Мария Эйс Maria Eis
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