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Франц Шуберт
Киноафиша Фильмы Франц Шуберт
Franz Schubert

Франц Шуберт, 1953

1953 / Австрия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 18 ноября 1953
Режиссер
Уолтер Колм-Велтэ
В ролях
Генрих Швейгер
Аглая Шмид
Ганс Тимиг
Карл Боссе
Мария Эйс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Франц Шуберт 1 постер
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