Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Трио в перьях 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Однажды в Ирландии Однажды в Ирландии
Киноафиша Фильмы Однажды в Ирландии Однажды в Ирландии, 2003: актеры и роли
Veronica Guerin Однажды в Ирландии 2003 / США / Ирландия / Великобритания
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Однажды в Ирландии, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Шумахер Джоэл Шумахер Joel Schumacher
В ролях
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Джерард МакСорли Gerard McSorley Сайэрэн Хайндз Бренда Фрикер Бренда Фрикер Brenda Fricker Дон Уичерли Барри Барнс Barry Barnes Саймон О' Эммет Берджин Шарлотт Брэдли Шарлотт Брэдли Charlotte Bradley Марк Ламберт Mark Lambert Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App