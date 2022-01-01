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Дыра в моем сердце
Киноафиша Фильмы Дыра в моем сердце Дыра в моем сердце, 2004: актеры и роли
Hole In My Heart, A Дыра в моем сердце 2004 / Дания / Швеция
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Дыра в моем сердце, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лукас Мудиссон Lukas Moodysson
В ролях
Бьорн Алмрот Björn Almroth Санна Брединг Торстен Флинк Thorsten Flinck Горан Марьянович Goran Marjanovic
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