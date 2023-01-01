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Черный лед
Черный лед, 2007: актеры и роли
Musta jää
Черный лед
2007 / Финляндия / Германия
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Черный лед, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Петри Котвица
В ролях
Оути Мяэнпя
Outi Mäenpää
Риа Катая
Ria Kataja
Мартти Суосало
Martti Suosalo
Вилле Виртанен
Ville Virtanen
Сара Пааволайнен
Sara Paavolainen
Нетта Хейккиля
Вяйнё Хейсканен
Väinö Heiskanen
Филипп Данне
Philipp Danne
Матти Лайне
Matti Laine
Николе Тордай
Сара Норберг
Кай Нордберг
Kai Nordberg
В прокате
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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