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Черный лед Черный лед
Киноафиша Фильмы Черный лед Черный лед, 2007: актеры и роли
Musta jää Черный лед 2007 / Финляндия / Германия
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Черный лед, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Петри Котвица
В ролях
Оути Мяэнпя Оути Мяэнпя Outi Mäenpää Риа Катая Ria Kataja Мартти Суосало Martti Suosalo Вилле Виртанен Вилле Виртанен Ville Virtanen Сара Пааволайнен Sara Paavolainen Нетта Хейккиля Вяйнё Хейсканен Väinö Heiskanen Филипп Данне Philipp Danne Матти Лайне Matti Laine Николе Тордай Сара Норберг Кай Нордберг Kai Nordberg
Переводчик
Переводчик
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