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Киноафиша Фильмы Воробьиная песня Воробьиная песня, 2008: актеры и роли
Avaze Gonjeshk-ha / The Song of Sparrows Воробьиная песня 2008 / Индия
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Воробьиная песня, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Маджид Маджиди Majid Majidi
В ролях
Реза Наджи Reza Naji Марьям Акбари Камран Дегхан Хуссейн Агхази
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