На окраине Парижа
Награды и номинации фильма На окраине Парижа
Награды и номинации фильма На окраине Парижа 1957
Оскар 1958
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best Foreign Actor
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1957
Лучший фильм
Номинант
