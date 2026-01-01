Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма На окраине Парижа 1957

Оскар 1958 Оскар 1958
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best Foreign Actor
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1957 Венецианский кинофестиваль 1957
Лучший фильм
Номинант
