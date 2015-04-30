Он умер в 37, оставив после себя огромное творческое наследие: 44 фильма – иные не успели бы столько сделать и за две жизни. У каждого из тех, с кем он работал, был свой Фассбиндер. Одни называли его манипулятором и тираном, другие считали нежным и ранимым человеком. Сходились они в одном: он был гением, а гению можно многое простить. В документальном фильме Аннекатрин Хендель об одном из важнейших режиссеров в истории немецкого кино вспоминают его музы, соперники и соратники – от Фолькера Шлёндорфа до Ханны Шигуллы и Ирм Херманн. Кроме того, в картину включены редкие архивные материалы, автобиографические сцены из фильмов Фассбиндера и отрывки из его ранних литературных работ.

