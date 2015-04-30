Фассбиндер

, 2015
Fassbinder
Германия / документальный / 18+
О фильме

Он умер в 37, оставив после себя огромное творческое наследие: 44 фильма – иные не успели бы столько сделать и за две жизни. У каждого из тех, с кем он работал, был свой Фассбиндер. Одни называли его манипулятором и тираном, другие считали нежным и ранимым человеком. Сходились они в одном: он был гением, а гению можно многое простить. В документальном фильме Аннекатрин Хендель об одном из важнейших режиссеров в истории немецкого кино вспоминают его музы, соперники и соратники – от Фолькера Шлёндорфа до Ханны Шигуллы и Ирм Херманн. Кроме того, в картину включены редкие архивные материалы, автобиографические сцены из фильмов Фассбиндера и отрывки из его ранних литературных работ.

В ролях

Маргит Карстенсен
Ирм Херманн
Юлиана Лоренц
Ханна Шигулла
Харри Баер
Харк Бом
Режиссер Аннекатрин Хендель
Сценарист Аннекатрин Хендель, Юлиана Лоренц
Композитор Кристиан Лоренц
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 30 апреля 2015
Дата выхода
30 апреля 2015 Германия
Производство Itworksmedien, Rainer Werner Fassbinder Foundation, Südwestrundfunk (SWR)
Другие названия
Fassbinder

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

