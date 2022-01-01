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Первый день свободы
Первый день свободы, 1964: актеры и роли
Pierwszy dzien wolnosci
Первый день свободы
1964 / Польша
5.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Первый день свободы, 1964: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Форд
Aleksander Ford
В ролях
Беата Тышкевич
Beata Tyszkiewicz
Тадеуш Ломницкий
Tadeusz Łomnicki
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