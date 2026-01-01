Оповещения от Киноафиши
Оскар 1940
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
