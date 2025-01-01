Меню
Фильмы
Знакомство со Спартанцами
Награды и номинации фильма Знакомство со Спартанцами
Награды и номинации фильма Знакомство со Спартанцами 2008
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Золотая малина 2009
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
