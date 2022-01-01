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Кабинет доктора Калигари Кабинет доктора Калигари
Киноафиша Фильмы Кабинет доктора Калигари Кабинет доктора Калигари, 1920: актеры и роли
Cabinet des Dr. Caligari, Das Кабинет доктора Калигари 1920 / Германия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Кабинет доктора Калигари, 1920: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Вине Robert Wiene
В ролях
Вернер Краусс Werner Krauss Конрад Фейдт Conrad Veidt Лил Даговер Фридрих Фехер
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