Киноафиша Фильмы Тэсс Награды и номинации фильма Тэсс

Награды и номинации фильма Тэсс 1979

Оскар 1981 Оскар 1981
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1981 Золотой глобус 1981
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
