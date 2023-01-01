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Кровь и песок Кровь и песок
Киноафиша Фильмы Кровь и песок Кровь и песок, 1989: актеры и роли
Blood and sand Кровь и песок 1989 / Испания / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Кровь и песок, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хавье Элорриета
В ролях
Кристофер Райделл Christopher Rydell Шэрон Стоун Шэрон Стоун Sharon Stone Ана Торрент Ана Торрент Ana Torrent Гильермо Монтесинос Guillermo Montesinos Элберт Видал Симон Андреу Simón Andreu Антонио Гонсалес Флорес Antonio González Flores Маргарита Галахорра Хосе Луис Де Вильялонга José Luis de Vilallonga, 9th Marquess of Castellbell
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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