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Кровь и песок
Кровь и песок, 1989: актеры и роли
Blood and sand
Кровь и песок
1989 / Испания / США
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Кровь и песок, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хавье Элорриета
В ролях
Кристофер Райделл
Christopher Rydell
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Ана Торрент
Ana Torrent
Гильермо Монтесинос
Guillermo Montesinos
Элберт Видал
Симон Андреу
Simón Andreu
Антонио Гонсалес Флорес
Antonio González Flores
Маргарита Галахорра
Хосе Луис Де Вильялонга
José Luis de Vilallonga, 9th Marquess of Castellbell
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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