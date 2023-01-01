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Правосудие для всех Правосудие для всех
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...and Justice For All Правосудие для всех 1979 / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Правосудие для всех, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Норман Джуисон Norman Jewison
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Джек Уорден Jack Warden Джон Форсайт John Forsythe Джеффри Тэмбор Джеффри Тэмбор Jeffrey Tambor Ли Страсберг Lee Strasberg Кристин Лахти Christine Lahti
Переводчик
Переводчик
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