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Недоверие
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Недоверие, 2004

2004 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Страшный взрыв в московском многоквартирном доме вызвал нескончаемый поток вопросов и версий - от террористического акта до тайной интриги в борьбе за власть в Кремле. Однако «Недоверие» - фильм не только и не столько о политике - это также фильм о жестокости и о человеческой трагедии. Во взрыве девятиэтажки в рабочем районе Москвы 9 сентября 1999 года были немедленно обвинены чеченские террористы. Но так ли это? Или российские спецслужбы сами совершили преступление и свалили его на чеченцев, чтобы разжечь массовую истерию в стране и оправдать вторжение российской армии в мятежную республику?

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2004
Премьера в России 23 октября 1994
Премьера в мире 23 октября 1994
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Некрасов
Андрей Некрасов
В ролях
Джефф Кинни
Татьяна Морозова
Алена Морозова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Недоверие 1 постер
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