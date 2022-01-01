Недоверие, 2004

Страшный взрыв в московском многоквартирном доме вызвал нескончаемый поток вопросов и версий - от террористического акта до тайной интриги в борьбе за власть в Кремле. Однако «Недоверие» - фильм не только и не столько о политике - это также фильм о жестокости и о человеческой трагедии. Во взрыве девятиэтажки в рабочем районе Москвы 9 сентября 1999 года были немедленно обвинены чеченские террористы. Но так ли это? Или российские спецслужбы сами совершили преступление и свалили его на чеченцев, чтобы разжечь массовую истерию в стране и оправдать вторжение российской армии в мятежную республику?