Награды и номинации фильма История с ожерельем 2001

Оскар 2002 Оскар 2002
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
