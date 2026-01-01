Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Бэтмэн и Робин Награды и номинации фильма Бэтмэн и Робин

Награды и номинации фильма Бэтмэн и Робин 1997

Золотая малина 1998 Золотая малина 1998
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худшее пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности
Номинант
