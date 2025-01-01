Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Бэтмэн и Робин
Бэтмэн и Робин, 1997: актеры и роли
Бэтмэн и Робин, 1997: актеры и роли
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Шумахер
Joel Schumacher
В ролях
Джордж Клуни
George Clooney
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Ума Турман
Uma Thurman
Алисия Сильверстоун
Alicia Silverstone
Элизабет Сэндерс
Вендела К. Томмессен
Вивика А. Фокс
Vivica A. Fox
Джон Гловер
John Glover
Пэт Хингл
Pat Hingle
Крис О'Доннелл
Chris O'Donnell
Крис О'Доннелл
Chris O'Donnell
Эль Макферсон
Elle Macpherson
Даг Хатчисон
Doug Hutchison
Майкл Гоф
Michael Gough
Эль Макферсон
Elle Macpherson
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Зря мы ждали от «Няни Оксаны» чего-то нового: судя по трейлеру, получим копию «Моей прекрасной няни»
50 млн просмотров и 201 млн часов за неделю: 2 сезон «Уэнсдей» бьет рекорды Netflix, а новый трейлер обещает самый жуткий поворот (видео)
Волосы дыбом от этой жуткой теории, но все будто сходится: фанаты заподозрили милую Фиону в каннибализме
От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь
Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)
В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной
Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)
«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться
«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах
5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест)
«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667