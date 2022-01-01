Когда Оде было двенадцать лет, её похитили ворсы — демоны леса, из тех, что свистят и сипло поют в лесу. Через три года Одя вышла из леса — молча появилась на краю деревни и пошла к себе домой. Говорили, что через несколько дней Одя родила еловое полено, которое ее отец тут же сжег в бане. Сейчас Оде тридцать лет, она живет одна, никто к ней не посватался, родители умерли давно — вскоре после Одиного возвращения из леса.



Когда Одя пропала — в деревне ее жалели, плакали, оставляли на пнях лукошки с пирогами, чтобы лесные куролесы Одю отпустили; когда вернулась — стали бояться и втихомолку обвинять в ранней смерти собственных родителей